ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,24 67,35 EUR Нал. 76,91 75,99 USD Бирж. 67,90 +0,05 EUR Бирж. 76,55 +0,33 USD ЦБ. 67,68 +0,16 EUR ЦБ. 76,07 -0,02 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 6455,34 +12,37 IMOEX 2374,39 -0,81% RTSI 1101,94 -1,15% Brent 67,34 -5,17% DJIA 25417,47 +0,12% Nasdaq 7246,87 +0,64%
Forbes включил троих россиян в рейтинг успешных бизнесменов моложе 30 лет
Лента новостей
Глава Ripple объяснил необходимость регулирования криптовалют 18:23, Крипто Эксперты оценили вероятность санкций США против российской нефти 18:19, Экономика Московские водители получили десятки тысяч штрафов за стоп-линию 18:17, Авто The New Times за четыре дня собрал 25 млн руб. для выплаты штрафа 18:11, Технологии и медиа Чиновник из администрации Воробьева возглавит Мособлизбирком 18:01, Политика Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию и попросил политическое убежище 18:00, Политика Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 17:58, РБК и Volkswagen Разработчик стратегии «Победы» станет топ-менеджером «Аэрофлота» 17:57, Бизнес Forbes включил троих россиян в рейтинг успешных бизнесменов моложе 30 лет 17:52, Бизнес Адвокат Кокорина подал в Мосгорсуд жалобу на арест футболиста 17:50, Общество РАН попросила ₽1 млрд на создание базы вузов и популяризацию науки 17:37, Общество МЭА спрогнозировало существенный дефицит нефти к середине 2020-х 17:35, Экономика Игра: виртуальное путешествие с друзьями за границу 17:30, РБК и Билайн Успех ЦСКА и перспективы Кононова в «Спартаке»: обзор спортивных событий 17:29, Спорт Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной задержан в Тбилиси 17:27, Общество Росавиация назвала лидирующие по задержкам рейсов авиакомпании 17:24, Общество Я тебе, ты мне: что россияне продают друг другу и сколько это стоит 17:21, Потребрынок  Минтранс дал две недели на создание цифровой транспортной платформы 17:16, Бизнес СМИ узнали о планах по лимиту на легионеров в английском футболе 17:15, Спорт Сохранить и приумножить: что происходит на рынке private banking 17:14, РБК и FW Raiffeisen Сбербанк снизил ставки и увеличил срок выдачи потребительских кредитов 17:14, Финансы Где торговать форком Bitcoin Cash: Bitfinex добавит новые монеты 17:12, Крипто На полпути к войне: чем опасен новый конфликт между Израилем и Палестиной 17:06, Политика Следователи возобновили дело об убийстве Игоря Талькова 17:00, Общество Суд в Австрии не стал арестовывать «российского шпиона» 16:51, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 16:51, РБК и Schneider Electric Медведев пригрозил отказом России от участия в Давосе 16:50, Политика «Роскосмос» показал модель нового аппарата с ядерной установкой 16:39, Технологии и медиа
Forbes включил троих россиян в рейтинг успешных бизнесменов моложе 30 лет
Бизнес, 17:52
0
Forbes включил троих россиян в рейтинг успешных бизнесменов моложе 30 лет
Это основатель венчурного фонда Day One Ventures Маша Дрокова, а также создатели сервиса доставки товаров из-за границы Grabr — супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок
Дарья Ребенок и Артем Федяев (Фото: Eric Bannasch / Grabr)

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных бизнесменов Северной Америки, не достигших 30-летнего возраста. В этом году в рейтинге трое россиян.

В частности, в рейтинг в раздел «Венчурный капитал» оказалась включена 29-летняя Маша Дрокова — основатель собственного венчурного фонда Day One Ventures (базируется в Сан-Франциско). «Перед запуском своей собственной венчурной компании Маша Дрокова работала в Runa Capital и помогла превратить ее в один из самых активных фондов в Восточной Европе, инвестируя в стартапы типа ClassPass», — говорится на сайте издания.

Forbes определил лучших работодателей мира
Бизнес

После Runa Capital Дрокова перешла на позицию вице-президента по коммуникациям в компанию Acronis. Основанный Дроковой фонд Day One Ventures инвестирует в стартапы. Среди них — Superhuman, DigitalGenius, Piper и сайт для родителей Winnie.

С 2005 по 2011 год Дрокова была членом общероссийского молодежного политического движения «Наши». Ее имя стало широко известно после выхода документального фильма «Поцелуй Путина», снятого датскими журналистами.

В раздел рейтинга «Потребительская сфера» эксперты Forbes включили 28-летних супругов Артема Федяева и Дарью Ребенок. «Выросшая в России Дарья Ребенок часто возвращалась из поездок из-за границы с чемоданами редких подарков, таких как бюстгальтер Victoria's Secret или новые гаджеты Apple. Этот опыт вдохновил Дарью Ребенок и ее мужа Артема Федяева на запуск сервиса Grabr в 2015 году», — говорится на сайте журнала. Сервис работает следующим образом: россиянин захотел, например, бутылку американского соуса BBQ. Через сервис Grabr он находит американца, который собирается ехать в Россию и просит его привести с собой данный соус.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров
Общество

«Grabr привлек более $14 млн от таких инвесторов, как Foundation Capital, и зарегистрировал до 900 тыс. путешественников и покупателей. Ребенок лично доставила почти 200 товаров людям по всему миру — от цветных карандашей до камеры Nikon», — рассказывает Forbes.

В прошлом году в рейтинге Forbes самых успешных предпринимателей моложе 30 лет также были трое россиян. Это фешен-дизайнер Мария Казакова, основатель стартапа Visabot Артем Голдман и создатель платформы Ethereum Виталик Бутерин. Всего в списке самых успешных предпринимателей моложе 30 лет Forbes отмечены 600 молодых предпринимателей в 20 разных отраслях — от «Искусства и стиля» до «Финансов» и «Спорта».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Forbes , Forbes рейтинг , бизнесмены
Главное
Эксперты оценили вероятность санкций США против российской нефти Экономика
Материалы по теме
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд Бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис телесериалов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter