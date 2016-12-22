Forbes включил троих россиян в рейтинг успешных бизнесменов моложе 30 лет

Это основатель венчурного фонда Day One Ventures Маша Дрокова, а также создатели сервиса доставки товаров из-за границы Grabr — супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок

Дарья Ребенок и Артем Федяев (Фото: Eric Bannasch / Grabr)

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных бизнесменов Северной Америки, не достигших 30-летнего возраста. В этом году в рейтинге трое россиян.

В частности, в рейтинг в раздел «Венчурный капитал» оказалась включена 29-летняя Маша Дрокова — основатель собственного венчурного фонда Day One Ventures (базируется в Сан-Франциско). «Перед запуском своей собственной венчурной компании Маша Дрокова работала в Runa Capital и помогла превратить ее в один из самых активных фондов в Восточной Европе, инвестируя в стартапы типа ClassPass», — говорится на сайте издания.

После Runa Capital Дрокова перешла на позицию вице-президента по коммуникациям в компанию Acronis. Основанный Дроковой фонд Day One Ventures инвестирует в стартапы. Среди них — Superhuman, DigitalGenius, Piper и сайт для родителей Winnie.

С 2005 по 2011 год Дрокова была членом общероссийского молодежного политического движения «Наши». Ее имя стало широко известно после выхода документального фильма «Поцелуй Путина», снятого датскими журналистами.

В раздел рейтинга «Потребительская сфера» эксперты Forbes включили 28-летних супругов Артема Федяева и Дарью Ребенок. «Выросшая в России Дарья Ребенок часто возвращалась из поездок из-за границы с чемоданами редких подарков, таких как бюстгальтер Victoria's Secret или новые гаджеты Apple. Этот опыт вдохновил Дарью Ребенок и ее мужа Артема Федяева на запуск сервиса Grabr в 2015 году», — говорится на сайте журнала. Сервис работает следующим образом: россиянин захотел, например, бутылку американского соуса BBQ. Через сервис Grabr он находит американца, который собирается ехать в Россию и просит его привести с собой данный соус.

«Grabr привлек более $14 млн от таких инвесторов, как Foundation Capital, и зарегистрировал до 900 тыс. путешественников и покупателей. Ребенок лично доставила почти 200 товаров людям по всему миру — от цветных карандашей до камеры Nikon», — рассказывает Forbes.

В прошлом году в рейтинге Forbes самых успешных предпринимателей моложе 30 лет также были трое россиян. Это фешен-дизайнер Мария Казакова, основатель стартапа Visabot Артем Голдман и создатель платформы Ethereum Виталик Бутерин. Всего в списке самых успешных предпринимателей моложе 30 лет Forbes отмечены 600 молодых предпринимателей в 20 разных отраслях — от «Искусства и стиля» до «Финансов» и «Спорта».