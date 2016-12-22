Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes
Общество, 17:43
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Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал рейтинг ста самых влиятельных женщин мира. Лидером списка в восьмой раз стала канцлер Германии Ангела Меркель. Единственной представительницей России в рейтинге стала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, она заняла 49-е место. Кто вошел в топ-10 — в обзоре РБК
1-е место. Ангела Меркель
Возраст: 64
Должность: канцлер ФРГМесто в предыдущем рейтинге: первое
2-е место. Тереза Мэй
Возраст: 62
Должность: премьер-министр ВеликобританииМесто в предыдущем рейтинге: второе
3-е место. Кристин Лагард
Возраст: 62
Должность: глава Международного валютного фондаМесто в предыдущем рейтинге: восьмое
4-е место. Мэри Барра
Возраст: 56
Должность: глава General Motors
Место в предыдущем рейтинге: пятое
5-е место. Эбигейл Джонсон
Возраст: 56Должность: глава фонда Fidelity Investments
Место в предыдущем рейтинге: седьмое
6-е место. Мелинда Гейтс
Возраст: 54
Должность: глава благотворительного фонда Cochair
Место в предыдущем рейтинге: третье
7-е место. Сьюзен Войжитски
Возраст: 50
Должность: главный исполнительный директор YouTubeМесто в предыдущем рейтинге: шестое
8-е место. Ана Ботин
Возраст: 58Должность: председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander
Место в предыдущем рейтинге: девятое
9-е место. Мэриллин Хьюсон
Возраст: 64Должность: глава Lockheed Martin
10-е место. Джинни Рометти
Возраст: 61Должность: президент IBM
Место в предыдущем рейтинге: десятое
49-е место. Эльвира Набиуллина
Возраст: 55
Должность: глава ЦБ РФМесто в предыдущем рейтинге: 49-е