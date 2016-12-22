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Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes
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Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes
Общество, 17:43
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Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал рейтинг ста самых влиятельных женщин мира. Лидером списка в восьмой раз стала канцлер Германии Ангела Меркель. Единственной представительницей России в рейтинге стала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, она заняла 49-е место. Кто вошел в топ-10 — в обзоре РБК
1-е место. Ангела Меркель
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Возраст: 64

Должность: канцлер ФРГ

Место в предыдущем рейтинге: первое
2-е место. Тереза Мэй
Фото: Toby Melville / Reuters

Возраст: 62

Должность: премьер-министр Великобритании

Место в предыдущем рейтинге: второе
3-е место. Кристин Лагард
Фото: Michele Tantussi / Reuters

Возраст: 62

Должность: глава Международного валютного фонда

Место в предыдущем рейтинге: восьмое
4-е место. Мэри Барра
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Возраст: 56

Должность: глава General Motors

Место в предыдущем рейтинге: пятое

5-е место. Эбигейл Джонсон
Фото: Brian Snyder / Reuters

Возраст: 56

Должность: глава фонда Fidelity Investments

Место в предыдущем рейтинге: седьмое
6-е место. Мелинда Гейтс
Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Возраст: 54

Должность: глава благотворительного фонда Cochair

Место в предыдущем рейтинге: третье

7-е место. Сьюзен Войжитски
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Возраст: 50

Должность: главный исполнительный директор YouTube

Место в предыдущем рейтинге: шестое
8-е место. Ана Ботин
Фото: Paul Hackett / Reuters

Возраст: 58

Должность: председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander

Место в предыдущем рейтинге: девятое
9-е место. Мэриллин Хьюсон
Фото: Carlos Barria / Reuters

Возраст: 64

Должность: глава Lockheed Martin
10-е место. Джинни Рометти
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Возраст: 61

Должность: президент IBM

Место в предыдущем рейтинге: десятое
49-е место. Эльвира Набиуллина
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Возраст: 55

Должность: глава ЦБ РФ

Место в предыдущем рейтинге: 49-е
Теги: Forbes рейтинг
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