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После Меркель: почему канцлер подает в отставку и кто может ее сменить
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После Меркель: почему канцлер подает в отставку и кто может ее сменить
Политика, 20:49
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После Меркель: почему канцлер подает в отставку и кто может ее сменить
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается претендовать на политические посты после 2021 года, когда истекают ее полномочия. РБК разбирался, кто может прийти на смену Меркель
Ангела Меркель (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

Почему Ангела Меркель решила уйти с поста канцлера

Ангела Меркель не будет пытаться сохранить свой пост главы правительства в пятый раз на выборах в 2021 году. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 29 октября. Канцлер также сообщила, что не намерена бороться за пост председателя собственной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) на грядущем съезде в декабре 2018 года. 64-летняя Меркель занимает пост председателя ХДС с 2000 года, а должность канцлера — с 2005-го.

После ухода с поста канцлера Меркель планирует закончить политическую карьеру. ​«Я вообще больше не буду занимать должностей в политике», — подчеркнула она (цитата по Reuters). Объясняя причины своего решения, канцлер ФРГ указала на необходимость «перевернуть страницу» в истории партии и страны.

Решение Меркель завершить политическую карьеру неудивительно, учитывая неудачу, которую она потерпела на выборах в 2017 году, считает Нина Сшик, эксперт политической консалтинговой фирмы Rasmussen Global. По итогам голосования в 2017 году возглавляемый Меркель блок, включающий в себя ХДС и «Христианско-социальный союз» (ХСС), получил 32,6% голосов избирателей — на 8,6% меньше, чем на прошлых выборах. При этом Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая правила в коалиции с Меркель с 2013 года, набрала на 5,2% голосов меньше, чем по итогам предыдущего голосования. «Такие результаты очень ослабили ее [Меркель] позиции», — констатировала Сшик в Twitter.

Еще сильнее позиции Меркель пошатнулись после неудачных выступлений ее блока и партнеров на региональном уровне. В октябре союзники канцлера — баварский «Христианско-социальный союз» — по итогам выборов в Баварии лишились поддержки порядка 10% избирателей. Для партии, которой удалось заручиться поддержкой 37,2% жителей региона, это стало худшим результатом с 1954 года.

Кроме того, на выборах в Гессене 28 октября ХДС сумела набрать 27% голосов, а СДПГ — 19,8%. Для сравнения: на предыдущих выборах 2013 года они сумели набрать, соответственно, 38,3 и 30,7%. Такое поражение заставило ряд политиков внутри СДПГ усомниться в целесообразности участия в коалиции с Меркель. Однако в конце концов сторонники партнерства с ХДС/ХСС одержали верх во внутрипартийной борьбе, констатирует The Financial Times. Нынешняя коалиция должна продолжать свою деятельность, но ей требуется разработать новую «дорожную карту» реформ и наконец покончить с внутренними противоречиями, сказала лидер СДПГ Андреа Налес. Она, в частности, обратила внимание на недопустимость публичных скандалов внутри блока ХДС/ХСС.

В июле разгорелся конфликт между Меркель и председателем ХСС, главой МВД Хорстом Зеехофером, который выступал за ужесточение миграционной политики. Одной из его инициатив являлось предложение разворачивать на границе всех тех мигрантов и беженцев, чье прибытие было зарегистрировано в другой стране ЕС или кому уже было отказано в праве на убежище. Однако Меркель возражала, что в такой ситуации закрывать границы начнут другие члены ЕС, что поставит под угрозу существование Шенгенской зоны.

Выступая перед журналистами 29 октября, Меркель заявила, что не намерена уходить от ответственности за неудачи, которые потерпела ее коалиция. Канцлер ФРГ признала растущее негодование избирателей действиями правительства и выразила надежду, что ее уход позволит изменить имидж власти и ее партии. «Мы не можем продолжать действовать в нынешнем ключе», — посетовала Меркель.

Кто может сменить Меркель на ее посту?

На сегодняшний день в немецкой политике есть несколько тяжеловесов, которым под силу сменить Меркель на посту лидера ХДС, а потенциально — и на посту канцлера, говорит замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. В этот перечень эксперт включил министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывшего главу парламентской фракции блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

Шпан в понедельник заявил о своем желании возглавить ХДС, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, он сделал это в ходе закрытого заседания правления ХДС, которое прошло в Берлине. Намерена выдвинуть свою кандидатуру и Крамп-Карренбауэр, которая считается одной из ближайших союзниц Меркель. Собеседники Reuters рассказали, что ее заявление о готовности баллотироваться на пост главы ХДС во время закрытого заседания встретили овациями.

Сама Меркель в понедельник отметила, что не намерена поддерживать ни одного из кандидатов на пост председателя партии. «Канцлер никого не воспитала и сознательно держала эту скамейку очень короткой, поэтому итоговое решение о преемнике будет принимать партийный съезд», — объяснил решение канцлера Белов. Даже если Меркель попытается каким-то образом продвинуть своего кандидата в лидеры ХДС, репутация преемника Меркель вряд ли сыграет тому на руку, полагает Сшик. В ХДС будут пытаться дистанцироваться от поколения Меркель и бывшего министра экономики Вольфганга Шойбле, прогнозирует аналитик.

Уход такого масштабного политика, как Меркель, имеет значение не только для Германии, но и для всей Европы, напоминает Сшик. По ее словам, новое поколение в руководстве ХДС проявляет больше скептицизма в отношении перспектив евроинтеграции, особенно в контексте единой валюты. Это лишает президента Франции Эмманюэля Макрона союзника в деле реализации его реформ по укреплению ЕС, рассуждает Сшик. В то же время членство в ЕС и его укрепление в целом останутся безоговорочными приоритетами в политике ФРГ, констатирует эксперт.

Авторы: Евгений Пудовкин, Александр Атасунцев.
Теги: Германия , Россия - Германия , Ангела Меркель
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