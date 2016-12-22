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Топ-10 высокооплачиваемых молодых знаменитостей по версии Forbes
Бизнес, 11:35
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Топ-10 высокооплачиваемых молодых знаменитостей по версии Forbes
Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Лидером стала американская модель Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян. Кто еще вошел в первую десятку — в обзоре РБК
Кайли Дженнер, модель, США
Фото: Evan Agostini / AP

Возраст: 21 год

Годовой доход: $166,5 млн

Основной источник дохода: собственная линия косметики Kylie Cosmetics
Эд Ширан, музыкант, Великобритания
Фото: Zuma / ТАСС

Возраст: 27 лет

Годовой доход: $110 млн

Основной источник дохода: всемирное турне, стримы композиций
Неймар, футболист, Бразилия
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Возраст: 26 лет

Годовой доход: $90 млн

Основной источник дохода: контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», рекламное сотрудничество с рядом компаний, в том числе Nike и Red Bull
Тейлор Свифт, певица, США
Фото: Danny Moloshok / Reuters

Возраст: 28 лет

Годовой доход: $80 млн

Основной источник дохода: продажи альбома Reputation и одноименный тур
The Weeknd, музыкант, Канада
Фото: Scott Roth / AP

Возраст: 28 лет

Годовой доход: $57 млн

Основной источник дохода: концертный тур, стримы композиций, рекламные контракты с H&M, Puma и Bacardi
Джеймс Харден, баскетболист, США
Фото: David Richard-USA TODAY Sports / Reuters

Возраст: 29 лет

Годовой доход: $46,4 млн

Основной источник дохода: контракт с баскетбольным клубом «Хьюстон Рокетс», а также роялти и бонусы от рекламного сотрудничества с Adidas
Дрю Таггарт, музыкант, США
Фото: Kristin Callahan / Zuma / ТАСС

Возраст: 28 лет

Годовой доход: $45,5 млн

Основной источник дохода: выступления и DJ-сеты в составе дуэта The Chainsmokers

Канело Альварес, боксер, Мексика
Фото: Reed Saxon / AP

Возраст: 28 лет

Годовой доход: $44,5 млн

Основной источник дохода: гонорары за бои

Дерек Карр, игрок в американский футбол, США
Фото: Gail Burton / AP

Возраст: 27 лет

Годовой доход: $42,1 млн

Основной источник дохода: контракт с клубом «Окленд Рейдерс»

Джордан Спит, гольфист, США
Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Возраст: 25 лет

Годовой доход: $41,2 млн

Основной источник дохода: премия за победу в чемпионате British Open 2017, рекламные контракты с различными компаниями, среди которых Coca-Cola и Rolex
При участии: Анастасия Антипова.
Теги: Forbes , Рейтинг
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