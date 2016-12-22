Топ-10 высокооплачиваемых молодых знаменитостей по версии Forbes

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Лидером стала американская модель Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян. Кто еще вошел в первую десятку — в обзоре РБК

Кайли Дженнер, модель, США Возраст: 21 год Годовой доход: $166,5 млн Основной источник дохода: собственная линия косметики Kylie Cosmetics собственная линия косметики Kylie Cosmetics Эд Ширан, музыкант, Великобритания Возраст: 27 лет Годовой доход: $110 млн Основной источник дохода: всемирное турне, стримы композиций всемирное турне, стримы композиций Неймар, футболист, Бразилия Возраст: 26 лет Годовой доход: $90 млн Основной источник дохода: контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», рекламное сотрудничество с рядом компаний, в том числе Nike и Red Bull контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», рекламное сотрудничество с рядом компаний, в том числе Nike и Red Bull Тейлор Свифт, певица, США Возраст: 28 лет Годовой доход: $80 млн Основной источник дохода: продажи альбома Reputation и одноименный тур продажи альбома Reputation и одноименный тур The Weeknd, музыкант, Канада Возраст: 28 лет Годовой доход: $57 млн Основной источник дохода: концертный тур, стримы композиций, рекламные контракты с H&M, Puma и Bacardi концертный тур, стримы композиций, рекламные контракты с H&M, Puma и Bacardi Джеймс Харден, баскетболист, США Возраст: 29 лет Годовой доход: $46,4 млн Основной источник дохода: контракт с баскетбольным клубом «Хьюстон Рокетс», а также роялти и бонусы от рекламного сотрудничества с Adidas контракт с баскетбольным клубом «Хьюстон Рокетс», а также роялти и бонусы от рекламного сотрудничества с Adidas Дрю Таггарт, музыкант, США Возраст: 28 лет Годовой доход: $45,5 млн Основной источник дохода: выступления и DJ-сеты в составе дуэта The Chainsmokers Канело Альварес, боксер, Мексика Возраст: 28 лет Годовой доход: $44,5 млн Основной источник дохода: гонорары за бои Дерек Карр, игрок в американский футбол, США Возраст: 27 лет Годовой доход: $42,1 млн Основной источник дохода: контракт с клубом «Окленд Рейдерс» Джордан Спит, гольфист, США Возраст: 25 лет Годовой доход: $41,2 млн Основной источник дохода: премия за победу в чемпионате British Open 2017, рекламные контракты с различными компаниями, среди которых Coca-Cola и Rolex премия за победу в чемпионате British Open 2017, рекламные контракты с различными компаниями, среди которых Coca-Cola и Rolex