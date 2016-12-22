Топ-10 высокооплачиваемых молодых знаменитостей по версии Forbes
Бизнес, 11:35
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Топ-10 высокооплачиваемых молодых знаменитостей по версии Forbes
Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Лидером стала американская модель Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян. Кто еще вошел в первую десятку — в обзоре РБК
Кайли Дженнер, модель, США
Возраст: 21 год
Годовой доход: $166,5 млнОсновной источник дохода: собственная линия косметики Kylie Cosmetics
Эд Ширан, музыкант, Великобритания
Возраст: 27 лет
Годовой доход: $110 млнОсновной источник дохода: всемирное турне, стримы композиций
Неймар, футболист, Бразилия
Возраст: 26 лет
Годовой доход: $90 млнОсновной источник дохода: контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», рекламное сотрудничество с рядом компаний, в том числе Nike и Red Bull
Тейлор Свифт, певица, США
Возраст: 28 лет
Годовой доход: $80 млнОсновной источник дохода: продажи альбома Reputation и одноименный тур
The Weeknd, музыкант, Канада
Возраст: 28 лет
Годовой доход: $57 млнОсновной источник дохода: концертный тур, стримы композиций, рекламные контракты с H&M, Puma и Bacardi
Джеймс Харден, баскетболист, США
Возраст: 29 лет
Годовой доход: $46,4 млнОсновной источник дохода: контракт с баскетбольным клубом «Хьюстон Рокетс», а также роялти и бонусы от рекламного сотрудничества с Adidas
Дрю Таггарт, музыкант, США
Возраст: 28 лет
Годовой доход: $45,5 млн
Основной источник дохода: выступления и DJ-сеты в составе дуэта The Chainsmokers
Канело Альварес, боксер, Мексика
Возраст: 28 лет
Годовой доход: $44,5 млн
Основной источник дохода: гонорары за бои
Дерек Карр, игрок в американский футбол, США
Возраст: 27 лет
Годовой доход: $42,1 млн
Основной источник дохода: контракт с клубом «Окленд Рейдерс»
Джордан Спит, гольфист, США
Возраст: 25 лет
Годовой доход: $41,2 млнОсновной источник дохода: премия за победу в чемпионате British Open 2017, рекламные контракты с различными компаниями, среди которых Coca-Cola и Rolex