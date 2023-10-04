Рособрнадзор соберет данные школьников и студентов для воинского учета

Личные данные школьников, бакалавров и магистров соберет Рособрнадзор для передачи в Единый реестр воинского учета. Реестр планируется заполнять более чем 20 строками сведений: ФИО, данные о дипломе и образовании и др.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Рособрнадзор будет собирать личные данные школьников, студентов и ординаторов для передачи в государственный информационный ресурс, говорится в постановлении правительства. Его подписал премьер Михаил Мишустин.

Сбору подлежат сведения учащихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Единый реестр воинского учета планируется заполнять более чем 20 строками информации о россиянах, среди которой личные данные (фамилия, имя, отчество, пол), данные паспорта, место жительства и пребывания, сведения о месте работы и работодателе, о дипломе и образовании, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

Он начнет полноценную работу не раньше 2025 года, это связано с требованиями по информационной безопасности. Однако пилотный проект будет запущен до конца 2023-го в одном-двух регионах России.

При призыве во время частичной мобилизации многие ощутили на себе «несовершенство системы воинского учета и призыва», пояснял глава Минцифры Максут Шадаев цель создания реестра. Появились проблемы, например, с отсрочками для сотрудников ИТ-компаний, «когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго (всем нам так точно казалось)». По словам министра, некоторых мобилизованных россиян, кто имел право на отсрочку, удавалось вернуть уже из воинских частей.

Летом президент Владимир Путин говорил об отсутствии необходимости в новой мобилизации, но признавал: «Мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». Российские войска располагают необходимым количеством служащих для проведения военной операции, в Генштабе нет планов по дополнительному призыву, заявил в начале октября министр обороны Сергей Шойгу.



