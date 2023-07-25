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Призывникам запретят покидать Россию со дня появления повестки в реестре

Призывникам будет запрещено покидать Россию со дня появления повестки в реестре
Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов предложил запретить призывнику покидать территорию России со дня размещения повестки в реестре
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Подлежащим призыву на военную службу будет запрещено покидать территорию России со дня размещения повестки в реестре. Это следует из поправок в законопроект, позволяющий россиянам с тремя и более детьми, заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

Согласно действующему закону «О порядке выезда из России и въезда в Россию», выезд из страны запрещается гражданам, которые подлежат призыву и уже получили повестку военного комиссариата.

Законопроект также устанавливает, что запрет на выезд из России в качестве временной меры для обеспечения явки в военкомат применяется со дня направления гражданину повестки.

Поправки предусматривают, что запрет на выезд начнет действовать с момента появления повестки в реестре. Решение о запрете выезда призывника из страны будет формировать военный комиссариат в день направления ему повестки.

Среди авторов поправок - глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Материал дополняется

Теги
призывник повестка Россия
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