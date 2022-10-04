Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Песков исключил план выступления Путина о законе по новых территориям Политика, 13:46
«Окно возможностей»: как идет импортозамещение на косметическом рынке Национальные проекты, 13:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 13:19
«Матч ТВ» покажет все матчи чемпионата мира по футболу в Катаре Спорт, 13:18
Лавров назвал непринципиальным признание Западом новых регионов России Политика, 13:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Путин сегодня подпишет закон о новых территориях Политика, 13:15
Песков заявил о нежелании участвовать в «ядерной риторике» по Украине Политика, 13:12
Шойгу сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных Политика, 13:10
Кремль заявил, что идеи Маска о мире с Украиной «заслуживают внимания» Политика, 13:07
Пушилин заявил о намерении отбить Лиман у Украины Политика, 13:05
Кремль ответил на указ Зеленского об отказе от переговоров с Путиным Политика, 13:00
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 12:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки выявлено 21 687 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 3 038 человек, умерли 107 человек. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Общество
Патриарх Кирилл

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В России суточное число заболевших COVID-19 снизилось до 24 тыс. человек
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Шольц заразился коронавирусом
Политика
Олаф Шольц

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

Таиланд перестал требовать сертификаты о вакцинации от COVID при въезде
Общество

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
0
<50 000
0
<75 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Байден заявил, что пандемия коронавируса окончена
Политика
Фото:Omer Messinger / Getty Images

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

«Коммерсантъ» узнал о помощи волонтеров по COVID семьям мобилизованных
Политика
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19 коронавирус ограничения пандемия заболевание
Материалы по теме
Власти Петербурга рекомендовали носить маски и вакцинироваться от COVID
Общество
Правительство отменило ковидные ограничения на границах России
Общество
Число новых случаев COVID-19 в Москве за сутки выросло более чем на 70%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter