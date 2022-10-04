Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки выявлено 21 687 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 3 038 человек, умерли 107 человек. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки. Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом Данные по Москве i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <25 000 0 <50 000 0 <75 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <1 000 000 0 <10 000 000 0 от 10 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i