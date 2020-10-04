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Ведущие научные центры оценят загрязнение воды на Камчатке

Ведущие научно-исследовательские центры России включатся в работу по оценке и восстановлению картины загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая во время рейда по пляжам залива, передает ТАСС.

«Будут проведены исследования ведущих российских центров токсикологии, химии и биологии», — сказала Яровая. По ее словам, ученым в двух 25-литровых контейнерах доставят забор песка, водорослей и морских животных со дна.

В свою очередь начальник управления Роспотребнадзора Камчатского края Яна Господарик сообщила, что специалисты готовы сделать соответствующие заборы немедленно.

Глава Камчатки пообещал уволить замалчивавших загрязнение воды чиновников
Общество
Владимир Солодов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что даже если состояние воды со временем улучшается, это не значит, что ситуация разрешилась. Поэтому нужно восстановить картину произошедшего в динамике. Он добавил, что в этом помогут снимки с воздуха, которые будут готовы в течение двух дней и должны быть опубликованы в широком доступе.

В конце сентября местные СМИ сообщили об изменении цвета воды и останках мертвых морских животных на Халактырском пляже недалеко от Петропавловска-Камчатка. Кроме того, некоторые серферы пожаловались на покраснение глаз и плохое самочувствие после заплывов.

Позже врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков рассказал, что в пробах воды обнаружили превышение нефтепродуктов почти в четыре раза, а фенолов — в 2,5 раза. Местные управления Росрыболовства и Росприроднадзора, региональное управление СК и прокуратура начали проверку по факту происшествия.

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