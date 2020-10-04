В Крыму выявили рекордное число случаев COVID-19

Таким образом, общее число новых случаев коронавирусной инфекции на полуострове увеличилось до 4958 (по данным регионального штаба). Число выздоровевших за весь период составляет 2968 человек, еще 69 пациентов умерли.
Аксенов призвал соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, магазинов, аптек, общественного транспорта, такси и максимально ограничить контакты, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической обстановки.
В Крыму 17 марта из-за угрозы коронавируса объявили режим повышенной готовности. С 15 июня местные власти отменили режим самоизоляции и двухнедельную обсервацию для туристов из других регионов России. С 1 июля открыт курортный сезон. Глава региона 4 августа заявил, что с 1 по 31 июля Крым посетили 1 432 000 туристов.
В конце сентября Аксенов сообщил, что минздрав Крыма проведет служебное расследование из-за смерти двух человек, больных пневмонией, которым отказали в госпитализации. После этого глава региона поручил министру здравоохранения региона Игорю Чемоданову ежедневно докладывать ему о каждом обращении жителей, которых не госпитализировали, несмотря на признаки тяжелой пневмонии или коронавируса.
В тот же день Чемоданов анонсировал, что в Крым перебросят до 85 медиков для борьбы с COVID-19, а также появятся еще 100 дополнительных коек для больных коронавирусом.
Тем не менее Аксенов на заседании оперативного штаба 30 сентября раскритиковал работу ведомства. По его словам, в последние дни поступило 33 жалобы на отказ в госпитализации, что является «в чистом виде недоработкой должностных лиц». В результате Чемоданов был снят с поста министра здравоохранения республики.
На следующий день заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский рассказал РБК, что крымский минздрав работает над расширением коечного фонда. По данным на 1 октября, в Крыму было доступно 1659 коек.