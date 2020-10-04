В Крыму выявили рекордное число случаев COVID-19

Глава региона сообщил о 103 выявленных случаях. В конце сентября министр здравоохранения Крыма был отправлен в отставку из-за жалоб на отказы в госпитализации

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 103 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во «Вконтакте».

«77 из них [случаев коронавируса] выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям (в том числе один случай завозной из Украины), 13 — при скрининге здорового населения», — говорится в сообщении.

При этом виджет на сайте федерального оперативного штаба показывает 100 новых случаев заражения по состоянию на 4 октября. Однако региональный оперативный штаб сообщает во «ВКонтакте» о 103 новых случаях.

В любом случае в Крыму с начала пандемии не фиксировалось 100 или больше заражений за сутки.