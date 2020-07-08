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Аксенов заявил о забронированных до сентября отелях в Крыму

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В Крыму начался высокий курортный сезон, в отелях и санаториях до сентября забронированы номера среднего ценового сегмента. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, передает «РИА Новости».

«Номеров в среднем ценовом сегменте практически нет, полностью забронировано все до сентября месяца», — заявил Аксенов.

Глава региона отметил, что есть свободные номера класса люкс. Также он добавил, что некоторые отели могли незначительно повысить цены на отдых в текущем сезоне в связи с тем, что курортный сезон начался поздно из-за пандемии коронавируса.

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С 1 июля в Крыму разрешили размещать туристов из других субъектов России в гостиницах и санаториях.

С 15 июня в регионе завершили режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменили двухнедельную обсервацию для приезжающих на территорию республики. Однако обсервацию сохранили для людей, которые приехали из-за рубежа, в том числе с Украины.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Сергей Аксенов, Крым, курорт
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