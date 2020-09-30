Главу Минздрава Крыма уволили после критики работы министерства
Глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Его место займет Александр Остапенко, говорится в сообщении.
С 2016 года Остапенко был главным врачом республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. Перед этим он возглавлял «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии».
Чемоданов занимал пост министра здравоохранения Крыма с июля 2019 года. Ранее 30 сентября на заседании оперативного штаба Аксенов раскритиковал работу минздрава Крыма из-за большого количество жалоб в связи с отказами в госпитализации больных. Только за последние дни было получено 33 таких обращения, уточнил он. По словам Аксенова, это является «в чистом виде недоработкой должностных лиц», в том числе по вопросам направления, маршрутизации и развоза пациентов.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская на заседании сообщила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике впервые за 15 лет превысила эпидемический порог. «На сегодняшний день у нас эпидемические показатели превышены на территории в целом Республики Крым на 11%. И на 17% эпидемический порог превышен в городе Симферополе», — сказала она.