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Пандемия коронавируса ,  
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Главу Минздрава Крыма уволили после критики работы министерства

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство получает жалобы жителей из-за отказа в госпитализации. Это является «в чистом виде недоработкой должностных лиц», указал он
Игорь Чемоданов
Игорь Чемоданов (Фото: Министерство здравоохранения Республики Крым)

Глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Его место займет Александр Остапенко, говорится в сообщении.

С 2016 года Остапенко был главным врачом республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. Перед этим он возглавлял «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии».

Чемоданов занимал пост министра здравоохранения Крыма с июля 2019 года. Ранее 30 сентября на заседании оперативного штаба Аксенов раскритиковал работу минздрава Крыма из-за большого количество жалоб в связи с отказами в госпитализации больных. Только за последние дни было получено 33 таких обращения, уточнил он. По словам Аксенова, это является «в чистом виде недоработкой должностных лиц», в том числе по вопросам направления, маршрутизации и развоза пациентов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская на заседании сообщила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике впервые за 15 лет превысила эпидемический порог. «На сегодняшний день у нас эпидемические показатели превышены на территории в целом Республики Крым на 11%. И на 17% эпидемический порог превышен в городе Симферополе», — сказала она.

Что касается коронавируса, ситуация в последнюю неделю оставалась нестабильной, но «взрывного» роста заболеваемости не наблюдается, указала Пеньковская. При этом заболеваемость внебольничными пневмониями за минувшую неделю выросла на 34%, причем больше всего — в Симферополе, Алуште и Красногвардейском районе, отметила она.

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Фото:Игорь Онучин / ТАСС

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Согласно последним данным оперативного штаба, коронавирус подтвердили у 4,5 тыс. жителей Крыма, выздоровели 2,8 тыс., 66 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост случаев заболевания был зафиксирован 4 сентября, когда за сутки коронавирус обнаружили у 101 человека. За последние сутки в Крыму зафиксировали 90 новых случаев заражения.

Автор
Анастасия Батманова
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