Главу Минздрава Крыма уволили после критики работы министерства

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство получает жалобы жителей из-за отказа в госпитализации. Это является «в чистом виде недоработкой должностных лиц», указал он

Игорь Чемоданов (Фото: Министерство здравоохранения Республики Крым)

Глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Его место займет Александр Остапенко, говорится в сообщении.

С 2016 года Остапенко был главным врачом республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. Перед этим он возглавлял «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии».

Чемоданов занимал пост министра здравоохранения Крыма с июля 2019 года. Ранее 30 сентября на заседании оперативного штаба Аксенов раскритиковал работу минздрава Крыма из-за большого количество жалоб в связи с отказами в госпитализации больных. Только за последние дни было получено 33 таких обращения, уточнил он. По словам Аксенова, это является «в чистом виде недоработкой должностных лиц», в том числе по вопросам направления, маршрутизации и развоза пациентов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская на заседании сообщила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике впервые за 15 лет превысила эпидемический порог. «На сегодняшний день у нас эпидемические показатели превышены на территории в целом Республики Крым на 11%. И на 17% эпидемический порог превышен в городе Симферополе», — сказала она.