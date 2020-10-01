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Пандемия коронавируса ,  
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Крымский минздрав ответил на жалобы жителей на отказы в госпитализации

Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымский минздрав работает над расширением коечного фонда республики. Об этом заявил РБК заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский после жалоб на отказы в госпитализации на полуострове, о которых рассказал глава Крыма.

«Продолжается работа по развертыванию коечных мест для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях», — отметил он.

Согласно сообщению Минздрава, в настоящий момент в Крыму доступно 1659 коек. В министерстве также рассмотрели обращение местного жителя, пожаловавшегося на отказ в госпитализации, несмотря на подтвержденное заражение, он получил необходимую помощь.

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30 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что получил 33 жалобы на неоказание медицинской помощи, большинство из них касаются отказа в госпитализации. Глава республики также привел в пример обращение местного жителя с двусторонней пневмонией и коронавирусом, который рассказал, что ему восьмой день отказывают в госпитализации. При этом глава Крыма отметил, что у здравоохранения есть необходимые ресурсы для работы с заболевшими, причина в недоработке конкретных должностных лиц.

По словам Аксенова, власти получают через социальные сети множество жалоб от людей на отказы в госпитализации и халатное отношение персонала медучреждений. «Вечером вычитываю практически все обращения, а также ответы ответственных лиц. Необходимо принимать соответствующие действия», — сказал Аксенов.

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Тогда же Аксенов отстранил от должности министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова, занимавшего этот пост с лета 2019-го. Его сменит Александр Остапенко, главный врач Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская указала, что эпидемиологическая ситуация в республике остается нестабильной. Заболеваемость внебольничными пневмониями за неделю выросла на 34%, причем больше всего — в Симферополе, Алуште и Красногвардейском районе.

По последним данным, в Крыму выявили 4657 случаев заражения коронавирусом. За 30 сентября зарегистрировали 93 новых случая.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Крым Минздрав коронавирус госпитализация новости
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