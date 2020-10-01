Крымский минздрав ответил на жалобы жителей на отказы в госпитализации

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымский минздрав работает над расширением коечного фонда республики. Об этом заявил РБК заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский после жалоб на отказы в госпитализации на полуострове, о которых рассказал глава Крыма.

«Продолжается работа по развертыванию коечных мест для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях», — отметил он.

Согласно сообщению Минздрава, в настоящий момент в Крыму доступно 1659 коек. В министерстве также рассмотрели обращение местного жителя, пожаловавшегося на отказ в госпитализации, несмотря на подтвержденное заражение, он получил необходимую помощь.

30 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что получил 33 жалобы на неоказание медицинской помощи, большинство из них касаются отказа в госпитализации. Глава республики также привел в пример обращение местного жителя с двусторонней пневмонией и коронавирусом, который рассказал, что ему восьмой день отказывают в госпитализации. При этом глава Крыма отметил, что у здравоохранения есть необходимые ресурсы для работы с заболевшими, причина в недоработке конкретных должностных лиц.