В Крыму не совпали данные по зараженным со статистикой федерального штаба

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За последние сутки в Крыму выявили 39 новых случаев заражения, общее количество заболевших в регионе выросло до 1386 человек, сообщает местный Минздрав.

Менее этого количества заболевших последний раз Минздрав зафиксировал 4 июля, тогда он сообщил о 38 новых случаях заражения за сутки. Таким образом, новый показатель стал рекордным с начала июля.

При этом московский оперативный штаб в общих данных о заболеваемости COVID-19 по России на 6 августа указал, что в Крыму за сутки зарегистрировали 24 случая. В то же время федеральный оперативный штаб в инфографике, опубликованной в своем официальном Telegram-канале, сообщил о 27 новых зараженных.

РБК направил запрос в федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.