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Пандемия коронавируса ,  
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В Крыму не совпали данные по зараженным со статистикой федерального штаба

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За последние сутки в Крыму выявили 39 новых случаев заражения, общее количество заболевших в регионе выросло до 1386 человек, сообщает местный Минздрав.

Менее этого количества заболевших последний раз Минздрав зафиксировал 4 июля, тогда он сообщил о 38 новых случаях заражения за сутки. Таким образом, новый показатель стал рекордным с начала июля.

При этом московский оперативный штаб в общих данных о заболеваемости COVID-19 по России на 6 августа указал, что в Крыму за сутки зарегистрировали 24 случая. В то же время федеральный оперативный штаб в инфографике, опубликованной в своем официальном Telegram-канале, сообщил о 27 новых зараженных.

РБК направил запрос в федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа
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В Крыму с 15 июня отменили режим самоизоляции и двухнедельную обсервацию для туристов из других регионов России. Карантин должны соблюдать только те, кто вернулся из-за рубежа. С 1 июля в республике разрешили размещать туристов в гостиницах и санаториях региона.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Глава региона Сергей Аксенов 4 августа заявил, что с 1 по 31 июля Крым посетили 1 млн 432 тыс. туристов.

Теги: Крым, коронавирус, оперативный штаб, COVID-19
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