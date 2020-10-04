В Москве за сутки выявили 3,3 тыс. заразившихся COVID

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Москве выявили 3327 заразившихся COVID. С учетом этих данных общее число зафиксированных оперштабом случаев заболевания в столице составляет 303 940.

В последний раз больше заболевших в столице выявляли 23 мая — 3190.

За последние сутки оперативный штаб зафиксировал 29 смертей в Москве, а за все время — 5343.

Выросло и общее число выявленных больных по России за сутки: 10 499 новых случаев.

Материал дополняется.