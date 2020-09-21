Коэффициент распространения COVID-19 в Москве побил трехмесячный рекорд

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве за сутки вырос до 1,17 и достиг нового максимума за последние месяцы. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ТАСС, эти значения стали максимальными для столицы с начала мая. 11 мая он достигал отметки 1,0.

По подсчетам агентства, сделанным на основе данных оперштаба по борьбе с коронавирусом, средний по России коэффициент распространения инфекции остался равен 1,08.

Среди десяти регионов России с наибольшим количеством заболевших показатель ниже 1 зафиксирован только в Свердловской области, где он составил 0,98. Кроме того, уже шестой день подряд коэффициент остается равен единице в Красноярском крае.