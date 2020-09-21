Коэффициент распространения COVID-19 в Москве побил трехмесячный рекорд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 76,04 (+1,01) Инвестиции, 13:55
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 90,01 (+1,05) Инвестиции, 13:55
СК завел уголовное дело из-за отравлений в школе в новгородском Шимске Общество, 16:45 Перейти на «зеленую» сторону: зачем нефтегазовому сектору эко-инновации Экономика инноваций, 16:45  Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 16:40 Audi испытала новый RS3 на Нюрбургринге Авто, 16:37 СМИ узнали о тестировании подключения к WhatsApp без смартфона Технологии и медиа, 16:37 Когда цена биткоина поднимется выше $11 000: 3 мнения Крипто, 16:36 Тихановская пообещала «сколько нужно» продолжать протесты в Белоруссии Политика, 16:35 «Химки» объявят о назначении Черевченко главным тренером клуба Спорт, 16:35 Коэффициент распространения COVID-19 в Москве побил трехмесячный рекорд Общество, 16:33 На втором этапе учений в Белоруссии отработают обеспечение безопасности Политика, 16:19 Вакцина от COVID-19 поступила в Свердловскую область Общество, 16:15 Как настроить таргетированную рекламу: пошаговая инструкция Pro, 16:14 Курс биткоина снизился вслед за фондовым рынком Крипто, 16:14 Российская премьер-лига разрешила гостевым болельщикам посещать матчи Спорт, 16:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Коэффициент распространения COVID-19 в Москве побил трехмесячный рекорд

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве за сутки вырос до 1,17 и достиг нового максимума за последние месяцы. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ТАСС, эти значения стали максимальными для столицы с начала мая. 11 мая он достигал отметки 1,0.

По подсчетам агентства, сделанным на основе данных оперштаба по борьбе с коронавирусом, средний по России коэффициент распространения инфекции остался равен 1,08.

Среди десяти регионов России с наибольшим количеством заболевших показатель ниже 1 зафиксирован только в Свердловской области, где он составил 0,98. Кроме того, уже шестой день подряд коэффициент остается равен единице в Красноярском крае.

Вирусологи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В то же время в Иркутской области он за сутки снизился с 1,06 до 1,01, в Санкт-Петербурге — с 1,03 до 1,02, в Нижегородской области — с 1,08 до 1,06. В Ростовской области третий день подряд он остается на уровне 1,07.

В Подмосковье он вырос с 1,08 до 1,09, в Ханты-Мансийском автономном округе — с 1,06 до 1,13.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

В Воронежской области за сутки выявили 160 новых случаев заболевания, в связи с чем этот коэффициент подскочил с 1,22 до 1,3.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям, Роспотребнадзор рекомендует открывать границу с другими государствами, если там коэффициент не превышает 1 в течение недели.

Этот показатель отражает динамику заболеваемости в России: начиная с 4 сентября в стране выявляли более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в сутки, а с 19 сентября — уже больше 6 тыс. в день.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 сентября
Общество

Суточный прирост новых случаев заболевания COVID-19 в России, по данным оперштаба, составил 6196. Всего в стране инфекцию обнаружили у 1 109 595 человек, из них 178,1 тыс. человек проходят курс лечения.

Более 6 тыс. заболевших за сутки выявляют уже третий день подряд. До этого в течение двух недель суточный прирост составлял от 5 тыс. до 5,9 тыс. заражений.

COVID-19 Россия динамика
Материалы по теме
В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»
Общество
В Китае обнаружили коронавирус на упаковке морепродуктов из России
Общество
Заразившийся коронавирусом вице-премьер Узбекистана умер
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter