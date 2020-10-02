В мэрии Москвы заявили об отсутствии планов по закрытию магазинов

Пока власти столицы не рассматривают такую меру на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью. При этом они продолжают следить за соблюдением требования носить маски и перчатки в магазинах, подчеркнули в мэрии

Власти Москвы пока не собираются вводить ограничения для непродовольственных магазинов и закрывать их из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столичной мэрии Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«Нет, пока таких именно ограничительных мер не рассматривается», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Немерюк уточнил, что спада в розничной торговле на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления ограничений не наблюдается, также нет значительного снижения товарооборота.

При этом он сообщил, что власти продолжают следить за соблюдением в магазинах требования носить средства защиты. По словам главы департамента торговли и услуг, за нарушения в общей сложности было выписано более 15 тыс. административных штрафов.