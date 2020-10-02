В мэрии Москвы заявили об отсутствии планов по закрытию магазинов
Власти Москвы пока не собираются вводить ограничения для непродовольственных магазинов и закрывать их из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столичной мэрии Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
«Нет, пока таких именно ограничительных мер не рассматривается», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Немерюк уточнил, что спада в розничной торговле на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления ограничений не наблюдается, также нет значительного снижения товарооборота.
При этом он сообщил, что власти продолжают следить за соблюдением в магазинах требования носить средства защиты. По словам главы департамента торговли и услуг, за нарушения в общей сложности было выписано более 15 тыс. административных штрафов.