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Пандемия коронавируса ,  
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В мэрии Москвы заявили об отсутствии планов по закрытию магазинов

Пока власти столицы не рассматривают такую меру на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью. При этом они продолжают следить за соблюдением требования носить маски и перчатки в магазинах, подчеркнули в мэрии

Власти Москвы пока не собираются вводить ограничения для непродовольственных магазинов и закрывать их из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столичной мэрии Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«Нет, пока таких именно ограничительных мер не рассматривается», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Немерюк уточнил, что спада в розничной торговле на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления ограничений не наблюдается, также нет значительного снижения товарооборота.

При этом он сообщил, что власти продолжают следить за соблюдением в магазинах требования носить средства защиты. По словам главы департамента торговли и услуг, за нарушения в общей сложности было выписано более 15 тыс. административных штрафов.

Кремль заявил об отсутствии планов ввести жесткие ограничения из-за COVID
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

В Москве продолжается рост числа заразившихся коронавирусом, который начался в конце сентября. За последние сутки в столице выявили 2704 случая заражения. Накануне мэр Сергей Собянин оценил ситуацию в столице как почти «на грани критичной». Он также сообщал, что дал распоряжение по всем направлениям — от промышленности до торговли и услуг — усилить контроль за соблюдением рекомендованных врачами мер безопасности.

Власти также ужесточили рекомендации по переводу части сотрудников на удаленку — теперь работодатели обязаны перевести 30% сотрудников в дистанционный режим, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

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Мэр объяснил это тем, что первоначальная рекомендация сократить количество человек, присутствующих на рабочем месте, не привела к уменьшению пассажиропотока на транспорте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
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