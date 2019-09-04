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СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков
При крушении Су-25 в Ставропольском крае погибли майор и капитан, сообщили источники СМИ. Один из них был начальником по безопасности полетов, а второй — командиром звена
Штурмовик Су-25 (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

При крушении учебно-боевого Су-25, которое произошло во вторник, в Ставропольском крае погибли начальник безопасности полетов и командир звена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Источник агентства во властных структурах отметил, что один из погибших пилотов был уроженцем Буденновска, а второй — Карачаево-Черкесии. Оба они окончили Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняло, что на борту Су-25 находились опытный пилот, который воевал в Сирии, а также начальник по безопасности полетов.

По данным источника «Интерфакса», один из погибших был майором, второй — капитаном. По данным агентства, летчики проходили службу в 368-м авиационном полку Буденновска. Life со ссылкой на источник в экстренных службах также сообщает, что при крушении самолета погибли майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев.

Политика
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25

Ранее Минобороны подтвердило гибель двух пилотов Су-25. По данным ведомства, летчики не успели катапультироваться.

Штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября при выполнении учебно-тренировочного полета. Источники агентств сообщали, что тела пилотов нашли в кабине самолета, штурмовик при ударе ушел «на три метра в землю». Позднее на месте крушения были обнаружены черные ящики, они были в удовлетворительном состоянии. Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку.

Общество
СМИ назвали мертвую петлю причиной падения Су-25 в Ставрополье

По данным источников агентств, основной версией крушения штурмовика является ошибка летчиков при отработке мертвой петли. При выполнении фигуры самолет ушел в штопор, указали они.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Су-25, крушение, военнослужащие
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На месте крушения Су-25 в Ставрополье обнаружили «черные ящики»
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