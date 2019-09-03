В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25

Самолет упал в безлюдной местности. На борту были два летчика, спасатели ищут их

Штурмовик Су-25 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

В настоящее время идут поиски двух летчиков, которые катапультировались в момент аварии.

«Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — уточнили в военном ведомстве.

По данным источника ТАСС в силовых структурах региона, полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиск катапультировавшихся пилотов отправили вертолет, добавил собеседник.

Штурмовик Су-25 предназначен для того, чтобы оказывать поддержку сухопутным войскам во время боя, он способен уничтожать малоразмерные подвижные и неподвижные наземные объекты. Он может летать на максимальной высоте 10 тыс. м и развивать скорость до 950 км/ч. Модификация Су-25УБ является учебно-боевой. Серийно эти самолеты выпускались на двух заводах — в Улан-Удэ и в Тбилиси.