СМИ назвали мертвую петлю причиной падения Су-25 в Ставрополье

Ошибка летчиков при отработке мертвой петли стала основной версией крушения штурмовика Су-25 в Ставрополье, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. О том, что пилоты отрабатывали элемент «мертвая петля», также сообщает осведомленный источник ТАСС.

По данным «Интерфакса», при заходе на мертвую петлю штурмовик ушел в штопор, что и стало причиной его падения. Отмечается, что до начала полета самолет был в исправном состоянии, а погодные условия были благоприятными.

По данным ТАСС, летчики не смогли вывести самолет из пикирования и столкнулись с землей, пробурив землю на глубину до трех метров. После падения самолет полностью разрушился.

Ранее на месте крушения Су-25 были найдены «черные ящики». Также спасатели обнаружили тела пилотов. Управляли самолетом выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища 2003 и 2011 годов.

Штурмовик Су-25 разбился 3 сентября в Ставрополье при выполнении учебно-тренировочного полета. Перед падением оба пилота перестали выходить на связь. Место крушения удалось найти после поисков с вертолета.