На месте крушения Су-25 в Ставрополье обнаружили «черные ящики»

В Ставрополье на месте крушения штурмовика Су-25 обнаружили два «черных ящика». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На месте падения Су-25 извлечены оба «черных ящика», — сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о приборе регистрации параметров полета и бортовом речевом самописце.

По словам представителя экстренных служб Ставропольского края, «черные ящики» были найдены в «удовлетворительном» состоянии.

Ранее спасателям удалось обнаружить тела пилотов в кабине разбившегося Су-25.

Учебно-боевой штурмовик Су-25 потерпел крушение 3 сентября при выполнении тренировочного полета. Перед падением оба пилота перестали выходить на связь. При столкновении с землей самолет взорвался, часть его обломков ушла под поверхность почвы, из-за чего спасателям пришлось их откапывать. Проверку после крушения начала военная прокуратура.