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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае. Оба они погибли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Информацию об обнаружении тел погибших подтвердила военная прокуратура.

Тела погибших нашли на месте крушения. Как указал источник ТАСС, их обнаружили в кабине самолета. Судно взорвалось при столкновении с землей. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах говорил, что самолет пришлось откапывать, поскольку при ударе он ушел на «три метра в землю».

Источник ТАСС уточнил, что оба погибших — выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища 2003 и 2011 годов.

Общество
В Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25

Штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября при выполнении учебно-тренировочного полета. Перед падением оба пилота перестали выходить на связь. Место крушения удалось найти после поисков с вертолета. Проверку после крушения начала военная прокуратура. Источник «РИА Новости» утверждал, что один из пилотов ранее участвовал в боевых действиях в Сирии.

Теги: Ставропольский край, Су-25
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