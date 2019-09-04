На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае. Оба они погибли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Информацию об обнаружении тел погибших подтвердила военная прокуратура.

Тела погибших нашли на месте крушения. Как указал источник ТАСС, их обнаружили в кабине самолета. Судно взорвалось при столкновении с землей. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах говорил, что самолет пришлось откапывать, поскольку при ударе он ушел на «три метра в землю».

Источник ТАСС уточнил, что оба погибших — выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища 2003 и 2011 годов.