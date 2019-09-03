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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,52%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Военная прокуратура начала проверку после падения Су-25 в Ставрополье

Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку после падения в Ставропольском крае учебного штурмовика Минобороны. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Военная прокуратура проводит проверку соблюдения правил полетов и подготовки к ним», — сказал представитель ведомства. По его словам, военные прокуроры выехали на место крушения.

Учебный штурмовик Минобороны Су-25 упал днем 3 сентября во время выполнения планового учебного полета. Летчики катапультировались, в настоящее время спасатели продолжают их поиски.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что самолет вылетел с аэродрома в Буденновске. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщило, что самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 км юго-западнее Буденновска. По информации собеседника агентства, место падения штурмовика обнаружил поисковый вертолет.

Теги: крушение Су-25, Ставрополье
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