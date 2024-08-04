 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Ватикан назвал оскорблением сцену «Тайной вечери» на открытии Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сцену-пародию на «Тайную вечерю» на открытии парижской Олимпиады критиковал во французский епископат, РПЦ. Кремль, Трамп и др.. Ватикан также заявил, что был опечален появлением такой сцены, оскорбившей христиан
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Католическая церковь спустя более чем неделю отреагировала на сцену с открытия Олимпийских Игр в Париже, которая пародировала картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и подверглась критике. Ватикан в своем заявлении назвал ее «оскорблением верующих».

«Святой Престол был опечален определенными сценами на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и не может не присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий», — сказано в сообщении (цитата по Reuters).

Открытие Олимпиады состоялось 26 июля. Церемония включала постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

Кремль заявил об «отвратительных моментах» в церемонии открытия Олимпиады
Общество
Дмитрий Песков

Сцена вызвала критику со многих сторон. Конференция епископов Франции заявила, что церемония включала в себя моменты «насмешек и издевательства над христианами», и отметила, что верующие были «возмущены провокационностью определенных сцен» во время открытия.

В РПЦ выразили солидарность с «миллионами христиан, которые почувствовали себя оскорбленными» из-за элементов церемонии. «Режиссеры открытия Олимпиады продемонстрировали свое презрение к европейской цивилизации и христианству как его основе. Можно лишь сожалеть о том, что в центре Европы выросла контркультура безбожия, пародирующая христианство примерно так, как обезьяна пародирует человека», — заявил РБК замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В оргкомитете Олимпиады сообщили, что режиссер открытия Тома Жолли и другие организаторы не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии. В комитете отметили, что «Жолли хотел отпраздновать толерантность общества» и выразили сожаление по поводу того, что кого-то это оскорбило.

В поддержку авторов сцены выступили некоторые французские политики. Например, глава МВД Франции Жеральд Дарманен сказал, что церемония открытия стала «посланием свободы».

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Олимпийские игры Париж «Тайная вечеря» Ватикан
Материалы по теме
В РПЦ назвали сцену с открытия Олимпиады презрением к цивилизации Европы
Общество
Захарова ответила на слова Макрона об открытии Олимпиады как лице Франции
Политика
Худрук церемонии открытия Олимпиады рассказал об угрозах убийством
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о шоке при встрече с ПутинымПолитика, 02:23
Ватикан назвал оскорблением сцену «Тайной вечери» на открытии ОлимпиадыОбщество, 02:12
Дипломаты России и Турции провели консультации по поводу СирииПолитика, 01:47
«Хезболла» нанесла удар десятками ракет по северу ИзраиляПолитика, 01:39
Брат Нурмагомедова победил американца в главном бою турнира UFCСпорт, 01:24
Союзники по НАТО попросили уволить польского генералаПолитика, 01:05
В ХАМАС начали выбирать нового главу политбюро вместо убитого ХанииПолитика, 00:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шара Буллет победил соперника-поляка на турнире UFCСпорт, 00:34
ВМС Британии сообщили о ракетной атаке на торговое судно у берегов ЙеменаПолитика, 00:26
Полиция в Британии примет «максимально жесткие» меры против протестующихПолитика, 00:06
В Миргороде и на окраине Харькова прогремели взрывыПолитика, 03 авг, 23:50
Американка сравнялась с Латыниной по числу золотых медалей на ОлимпиадахСпорт, 03 авг, 23:44
Украинские дроны атаковали села под Шебекино и БелгородомПолитика, 03 авг, 23:31
Переговоры ХАМАС и Израиля в очередной раз зашли в тупикПолитика, 03 авг, 23:16