В РПЦ назвали сцену с открытия Олимпиады презрением к цивилизации Европы

В РПЦ выразили сожаление из-за того, что в Европе «выросла контркультура безбожия, пародирующая христианство, как обезьяна человека». Так там оценили отсылку к «Тайной вечере» в постановке на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Фото: Harrison Faulkner / X

Режиссеры открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству как его основе, заявил РБК замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы выражаем солидарность с миллионами христиан, которые почувствовали себя оскорбленными, в том числе французскими христианами. Режиссеры открытия Олимпиады продемонстрировали свое презрение к европейской цивилизации и христианству как его основе. Можно лишь сожалеть о том, что в центре Европы выросла контркультура безбожия, пародирующая христианство примерно так, как обезьяна пародирует человека», — сказал он.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал христианство «краеугольным камнем французской культуры и идентичности», однако над ним совершено «публичное издевательство» в ходе открытия Олимпиады в Париже.

«Те, кто сейчас под улюлюканье довольной, опьяненной невежеством публики совершает публичное издевательство над христианством, хотят выпустить эту кровь, чтобы обездвиженное тело французской культуры более не подавало никаких признаков жизни. Ничего, кроме глубокой искренней печали, это вызывать не может», — написал он в телеграм-канале.

Соревнования переносятся из-за дождя. Что происходит на Олимпиаде Спорт Легойда выразил надежду на то, что простые христианские семьи во Франции «верны своей вере и корням» и «за ними — жизнь и будущее».

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. В ходе нее была представлена постановка, похожая на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников — бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. Завершал номер практически голый мужчина в голубой краске, который изображал древнегреческого бога Диониса.

Эта постановка вызвала неоднозначную реакцию. В частности, Илон Маск назвал пародию на «Тайную вечерю» неуважением к христианам.