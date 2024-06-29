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Политика ,  
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Кадыров попросил Бастрыкина быть предельно аккуратным в словах об исламе

Глава Чечни ответил на слова председателя СК об исламистах, которых тот обвинил в нападениях в Дагестане и захвате заложников в ростовском СИЗО. «Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков», — призвал он
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина об исламистах попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях и не сравнивать ислам с террором.

«Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора», — призвал Кадыров в посте в телеграм-канале, подчеркнув, что мусульмане не совершают теракты.

Он добавил, что сегодня народы в России «едины и сплочены как никогда», а подобные заявления со стороны «высокопоставленных чиновников уровня Александра Ивановича» могут закончиться «крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране». «Нужно дорожить этим фактором [сплоченностью], а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — заключил глава Чеченской Республики.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Глава СК на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге упомянул нападения в Махачкале и Дербенте, а также захват заложников в ростовском СИЗО и обвинил в них исламистов. Он также поддержал предложение о запрете никабов в России. «Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления», — заявил Бастрыкин.

После нападения на храмы и синагоги, а также пост ДПС в Дербенте и Махачкале Кадыров пригрозил боевикам кровной местью. «Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную», — убежден он. В Кремле в ответ на слова главы Чечни отметили, что борьба с терроризмом «должна быть непримиримой и максимально жесткой». После теракта в Дагестане уволили главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. По данным ТАСС, двое его сыновей — Омар и Адиль — участвовали в нападении.

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Елена Чернышова
Рамзан Кадыров Александр Бастрыкин исламисты терроризм
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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