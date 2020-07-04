В Москве за сутки умерли 24 заразившихся коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице достигло 3953

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За последние сутки в Москве умерли 24 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов был подтвержден диагноз «Пневмония».

По состоянию на 4 июля общее число летальных исходов в городе выросло до 3953.

По данным штаба, за последние 24 часа в столице выявили 680 новых случаев заболевания COVID-19, всего в Москве заразились 224,2 тыс. человек. С начала пандемии в столице полностью выздоровели 156,4 тыс. пациентов, из них более 1,6 тыс. за последние сутки.

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