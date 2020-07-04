В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 1,6 тыс. человек

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 1620 пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, чьи слова цитирует оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

По ее словам, в общей сложности число выздоровевших после заражения коронавирусом в столице достигло 156 459.

Роспотребнадзор сообщил, что в России сделано уже более 20,7 млн тестирований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки было проведено 301 тыс. лабораторных исследований.

По всему миру коронавирус выявили у 11 млн человек. 5,8 млн из них выздоровели. Больше всего случаев заражения в США (2,79 млн), Бразилии (1,5 млн) и России (666,9 тыс.).