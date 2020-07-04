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Пандемия коронавируса ,  
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Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

За сутки в стране умерли 168 человек, всего от коронавируса в России скончались 10 027 заболевших. Также 6632 человека сдали положительный тест на COVID-19 за последние 24 часа
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Количество людей, умерших после заражения коронавирусом в России, превысило 10 тыс., сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.

Больше всего человек за последние сутки умерли в Санкт-Петербурге (31), также 25 человек скончались в Москве и 18 — в Красноярском крае. Москва остается регионом с самым высоким уровнем смертности от коронавируса — с начала пандемии в столице скончались 3929 человек. За ней идут Санкт-Петербург (1303) и Подмосковье (936).

Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6 632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.

Сейчас лечение проходят 217 609 россиян, еще 446 879 человек вылечились.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал в середине июня, что гарантированно прервать распространение коронавируса в России сможет лишь наличие иммунитета у половины населения страны. «Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50–60%, уже гарантирует прерывание цепочки», — отмечал министр.

По его мнению, рассчитывать на полное снятие ограничений россияне смогут, скорее всего, не раньше чем в феврале 2021 года. При этом необходимо будет создать лекарства, которые сделают ситуацию с инфекцией «фармацевтически управляемой».

В июле Мурашко подтвердил собственный прогноз и сказал, что граждане вряд ли смогут вернуться к нормальной жизни раньше февраля. Министр пояснил, что под «нормальной жизнью» он подразумевает возможность совершать перелеты, посещать концерты, полноценно работать и отдыхать.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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