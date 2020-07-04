За сутки в России выявили 6,6 тыс. зараженных COVID-19

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России положительный тест на коронавирус сдали 6 632 человека, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии заразились 674 515 человек.

Материал дополняется.