Пандемия коронавируса , 04 июл, 10:41
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За сутки в России выявили 6,6 тыс. зараженных COVID-19
За последние сутки в России положительный тест на коронавирус сдали 6 632 человека, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Всего в стране с начала пандемии заразились 674 515 человек.
Материал дополняется.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i