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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин не увидел «ничего ужасного» после отмены ограничений в Москве

Сергей Собянин 
Сергей Собянин  (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

После отмены ограничений в Москве ситуация с коронавирусом не ухудшилась. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что мы опять взлетим наверх», — сказал мэр.

Он добавил, что за последнюю неделю уменьшается количество выявленных зараженных, госпитализированных и тяжелобольных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Когда начинают рассуждать вокруг одного показателя — «вот, сегодня было такое, сегодня на 20 человек больше, меньше» — надо смотреть все-таки более длительный период. И не один показатель, а сразу целый ряд», — заметил Собянин, добавив, что сегодня ситуация «улучшается неделя за неделей».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Материал дополняется. 

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