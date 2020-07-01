Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вторая волна коронавирусной инфекции в Москве маловероятна. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения парка «Филатов луг», передает «РИА Новости».

«Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — заявил Собянин.

По его словам, прирост новых инфицированных сейчас самый низкий с апреля, а эпидемиологическая ситуация в городе улучшается с каждой неделей.

За последние сутки в столице выявили 611 новых заболевших — это самый низкий показатель с 6 апреля. Всего, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, с начала эпидемии положительный диагноз подтвердился более чем у 222 тыс. москвичей. 152 тыс. человек вылечились, 3831 пациент умер.