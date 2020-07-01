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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вторая волна коронавирусной инфекции в Москве маловероятна. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения парка «Филатов луг», передает «РИА Новости».

«Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — заявил Собянин.

По его словам, прирост новых инфицированных сейчас самый низкий с апреля, а эпидемиологическая ситуация в городе улучшается с каждой неделей.

Рост заболеваемости COVID в Москве замедлился до минимума с начала апреля
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в столице выявили 611 новых заболевших — это самый низкий показатель с 6 апреля. Всего, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, с начала эпидемии положительный диагноз подтвердился более чем у 222 тыс. москвичей. 152 тыс. человек вылечились, 3831 пациент умер.

Ранее, 28 июня, Собянин заявил, что с момента начала снятия ограничительных мер в Москве не произошло ничего страшного. «Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что мы опять взлетим наверх» — сказал мэр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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