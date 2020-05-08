Путин назвал любовь к Родине основой жизни россиян

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Любовь к Родине является основой жизни россиян, на это чувство опирается вся история страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

По словам Путина, любовь как основа жизни передается в России от поколения к поколению и он перенял это чувство от своих родителей.

«Это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды», — рассказал президент. По его словам, он «не сразу понял», как они к нему относятся, потому что дети воспринимают все как должное.

В процессе взросления пришло осознание, что в основе отношения родителей лежит любовь, сказал президент. Такое же отношение было у родителей и к другим людям, подчеркнул Путин, пояснив, что любовь «означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни».

«И это в первую очередь Родина. <...>. Думаю, что это — основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история», — отметил Путин.