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Путин назвал любовь к Родине основой жизни россиян

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Любовь к Родине является основой жизни россиян, на это чувство опирается вся история страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

По словам Путина, любовь как основа жизни передается в России от поколения к поколению и он перенял это чувство от своих родителей.

«Это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды», — рассказал президент. По его словам, он «не сразу понял», как они к нему относятся, потому что дети воспринимают все как должное.

В процессе взросления пришло осознание, что в основе отношения родителей лежит любовь, сказал президент. Такое же отношение было у родителей и к другим людям, подчеркнул Путин, пояснив, что любовь «означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни».

«И это в первую очередь Родина. <...>. Думаю, что это — основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история», — отметил Путин.

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Владимир Путин

Это не первый раз, когда Путин говорит, что видит смысл жизни в любви к близким и Родине. Укрепление любви к Отечеству — «сверхзадача, к которой мы должны все стремиться», отмечал президент в 2014 году.

В июне 2018 года Путин также говорил, что Родина — «самое главное, что есть в жизни у каждого человека». По его словам, ради укрепления своей страны и работы на президентской должности он пожертвовал личной жизнью.

Теги: Родина, Владимир Путин
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