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Пандемия коронавируса ,  
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Кабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Председатель правительства Михаил Мишустин выделил дополнительные 500 млн руб. на поддержку россиян, которые находятся за границей и не могут вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Выделить МИД России из резервного фонда правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 млн руб. на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств», — говорится в распоряжении.

Выделенные средства пойдут на оплату мест временного проживания, питания и неотложные нужды. При необходимости россияне смогут воспользоваться суммой для продления виз и других документов, на основании которых они находятся за рубежом.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сбором заявок на материальную помощь занимается российский МИД. Внешнеполитическому ведомству также поручили проконтролировать целевое использование бюджетных средств.

Накануне Мишустин анонсировал дополнительную материальную поддержку россиянам, которые не могут вернуться на родину из других стран из-за прекращения авиационного и железнодорожного сообщения в связи с пандемией COVID-19.

Он также заверил, что российские власти продолжают принимать меры по вывозу россиян из-за границы, соблюдая санитарные ограничения.

В начале апреля правительство России уже выделило 500 млн руб. на помощь россиянам, застрявшим за рубежом, для оплаты временного проживания на территории иностранного государства.

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Источник: JHU
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Теги: Правительство РФ, выплаты, россияне, заграница
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