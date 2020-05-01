Кабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Председатель правительства Михаил Мишустин выделил дополнительные 500 млн руб. на поддержку россиян, которые находятся за границей и не могут вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Выделить МИД России из резервного фонда правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 млн руб. на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств», — говорится в распоряжении.

Выделенные средства пойдут на оплату мест временного проживания, питания и неотложные нужды. При необходимости россияне смогут воспользоваться суммой для продления виз и других документов, на основании которых они находятся за рубежом.

Сбором заявок на материальную помощь занимается российский МИД. Внешнеполитическому ведомству также поручили проконтролировать целевое использование бюджетных средств.