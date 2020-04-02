Правительство выделит ₽500 млн помощи застрявшим за границей россиянам

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Для помощи гражданам России, которые не могут вернуться из-за рубежа домой, выделят 500 млн руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время онлайн-заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Стенограмма с заседания штаба опубликована на сайте правительства.

«Мы также выделим полмиллиарда рублей для помощи российским гражданам, которые находятся сейчас за пределами страны. Мы ведем большую работу по их возвращению на родину», — заявил Мишустин.

По его словам, многие из соотечественников оказались в сложном положении за границей, поэтому выделяемые средства в первую очередь пойдут на оплату их временного проживания на территории иностранного государства.

Глава кабмина также отметил, что россиянам при необходимости будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.