Правительство выделило 900 млн руб. на помощь россиянам за рубежом

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Правительство выделило 900 млн руб. на оказание помощи россиянам, которые оказались в сложном положении за границей из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Выделить МИДу России из резервного фонда правительства ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться», — говорится в документе.

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