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Захваченный на Урале схиигуменом Сергием монастырь открыли для посещения

Об этом сообщил представитель опального священника Всеволод Могучев. Сам экс-схиигумен, установивший контроль над монастырем в середине июня и впоследствии лишенный духовного сана, останется на его территории, чтобы нести служение
Среднеуральский женский монастырь
Среднеуральский женский монастырь (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Среднеуральский женский монастырь, который был «захвачен» экс-схиигуменом Сергием, снова открылся для прихожан и паломников. Об этом «ВКонтакте» сообщил представитель священнослужителя Всеволод Могучев.

«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», — написал он.

В разговоре с Ura.ru Могучев сообщил, что опальный священник Сергий, которого ранее лишили церковного сана, по-прежнему остается в монастыре. Как отметил Могучев, схиигумен планирует «нести служение богу и социальное служение».

Он также выразил надежду на то, что значимость отца Сергия будут учитывать все участники Русской православной церкви (РПЦ). «Уповаю на разрешение конфликта с учетом мнения прихожан, а также на достижение мира и взаимопонимания на территории Екатеринбургской епархии», — добавил он.

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По его словам, сейчас, когда волна провокаций закончилась, сторона схиигумена Сергия будет стараться предоставлять доступ в монастырь, чтобы все могли убедиться в том, что здесь никак проблем нет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Скандал вокруг схиигумена Сергия, которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, произошел во время пандемии коронавируса. Священника отстранили от служения за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов во время карантина. Он называл коронавирус COVID-19 выдумкой, а также проклинал всех, кто закрывает храмы. Кроме того, Сергий заявлял о попытках «чипизации» населения, выступал против ИНН и призывал к «восстановлению контроля» в стране. Полиция усмотрела в его словах признаки разжигания ненависти.

В конце мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении и лишил схиигумена Сергия права ношения наперсного креста до решения екатеринбургского епархиального суда. Заседание изначально должно был пройти 26 июня, однако сам фигурант на него не явился.

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В середине июня схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину) и фактически захватил там власть. При этом в пресс-службе Екатеринбургской епархии говорили, что настоятельница по благословению правящего архиерея сама решила уйти из монастыря вместе с сестрами, не поддерживающими «раскольническую позицию» Сергия. После этого Сергий предложил патриарху Кириллу и митрополитам Иллариону и Кириллу сложить полномочия. 3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия.

Автор: Михаил Юшков
Теги: монастырь, епархия, священник
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