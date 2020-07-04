Захваченный на Урале схиигуменом Сергием монастырь открыли для посещения

Об этом сообщил представитель опального священника Всеволод Могучев. Сам экс-схиигумен, установивший контроль над монастырем в середине июня и впоследствии лишенный духовного сана, останется на его территории, чтобы нести служение

Среднеуральский женский монастырь (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Среднеуральский женский монастырь, который был «захвачен» экс-схиигуменом Сергием, снова открылся для прихожан и паломников. Об этом «ВКонтакте» сообщил представитель священнослужителя Всеволод Могучев.

«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», — написал он.

В разговоре с Ura.ru Могучев сообщил, что опальный священник Сергий, которого ранее лишили церковного сана, по-прежнему остается в монастыре. Как отметил Могучев, схиигумен планирует «нести служение богу и социальное служение».

Он также выразил надежду на то, что значимость отца Сергия будут учитывать все участники Русской православной церкви (РПЦ). «Уповаю на разрешение конфликта с учетом мнения прихожан, а также на достижение мира и взаимопонимания на территории Екатеринбургской епархии», — добавил он.