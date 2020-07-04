Захваченный на Урале схиигуменом Сергием монастырь открыли для посещения
Среднеуральский женский монастырь, который был «захвачен» экс-схиигуменом Сергием, снова открылся для прихожан и паломников. Об этом «ВКонтакте» сообщил представитель священнослужителя Всеволод Могучев.
«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», — написал он.
В разговоре с Ura.ru Могучев сообщил, что опальный священник Сергий, которого ранее лишили церковного сана, по-прежнему остается в монастыре. Как отметил Могучев, схиигумен планирует «нести служение богу и социальное служение».
Он также выразил надежду на то, что значимость отца Сергия будут учитывать все участники Русской православной церкви (РПЦ). «Уповаю на разрешение конфликта с учетом мнения прихожан, а также на достижение мира и взаимопонимания на территории Екатеринбургской епархии», — добавил он.