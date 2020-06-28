Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Наталья Поклонская (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Она выразила надежду, что пострадавшие при нападении в монастыре в скором времени поправятся, а история с схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), который 26 июня должен был предстать перед церковным судом за высказывания о коронавирусе и закрытии храмов, «закончится хорошо». Ранее СМИ неоднократно называли его «духовником Поклонской».

«Я уверена, что он [схиигумен Сергий] очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было», — отметила Поклонская.

По ее словам, во время посещений монастыря она не видела рукоприкладства со стороны кого-либо из служителей. Поклонская добавила, что «любые провокации и перегибы на этот счет» для нее являются «нечестными методами достижения целей». Она призвала людей беречь «чистую веру» и не поддаваться провокациям.