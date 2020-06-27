Собчак опубликовала видео после нападения в монастыре

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео после инцидента в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

На кадрах видно, что Собчак идет по улице в окружении людей в черных рясах. «Только что избили Сережу. Только что ударили меня, разбили камеру. Вызываем полицию. Вот эти вот люди сейчас это сделали», — заявила ведущая, показывая на тех, кто, по ее словам, напал.

Видео: bloodysx / Telegram

Видео

Ранее Собчак заявила, что в монастыре на нее и членов ее съемочной группы было совершено нападение. По словам журналистки, «здоровенные бугаи» отобрали камеру у съемочной группы и забрали съемки избиения. Собчак обратилась в полицию.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии РБК заявили, что просили журналистов не нагнетать ситуацию вокруг монастыря, поскольку там «сложилась духовно нездоровая обстановка».