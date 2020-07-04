Кинотеатры назвали новую возможную дату открытия залов в Москве

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Кинотеатры Москвы могут открыться к 1 августа, однако окончательного решения по этому вопросу еще нет, его будут принимать власти столицы. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Москва, возможно, откроется 1 августа», — отметил Березин. Дата открытия кинотеатров обсуждалась на совещании с Минкультуры.

Владельцы кинотеатров также попросили ведомство передать главам регионов пожелание предупредить о решении возобновить прокат за две недели. «Но это просто пожелание», — уточнил глава ассоциации.

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