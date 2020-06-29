Глава ассоциации усомнился в объявленном сроке начала работы кинотеатров
Открытие кинотеатров в России может произойти позже обозначенной правительством даты 15 июля. Об этом РБК рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Олег Березин.
Он напомнил, что итоговое решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти.
«Если бы было какое-то общее решение о единой дате открытия, то всем было бы проще. Сегодня есть кинотеатры, которые работают на Сахалине, в Калининградской области, 1 июля возобновляют работу [кинотеатры] в Крыму, но при этом мэр Москвы в конце прошлой недели говорил, что [в столице] подобные заведения откроются не раньше 1-го августа», — сказал он.
По словам Березина, как только сроки открытия кинотеатров станут известны, продюсеры смогут запланировать выход фильмов в прокат.