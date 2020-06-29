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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ассоциации усомнился в объявленном сроке начала работы кинотеатров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Открытие кинотеатров в России может произойти позже обозначенной правительством даты 15 июля. Об этом РБК рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Олег Березин.

Он напомнил, что итоговое решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти.

«Если бы было какое-то общее решение о единой дате открытия, то всем было бы проще. Сегодня есть кинотеатры, которые работают на Сахалине, в Калининградской области, 1 июля возобновляют работу [кинотеатры] в Крыму, но при этом мэр Москвы в конце прошлой недели говорил, что [в столице] подобные заведения откроются не раньше 1-го августа», — сказал он.

По словам Березина, как только сроки открытия кинотеатров станут известны, продюсеры смогут запланировать выход фильмов в прокат.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«15 июля действительно называлось как оптимальная дата, но это было неделю назад. За это время ситуация поменялась: неделю назад у нас был запланирован мультфильм «Мулан» на 23 июля, фильм «Довод» Кристофера Нолана — на 31 июля, но уже сегодня понятно, что «Довод» переехал на 12 августа, а «Мулан» на 20 августа. А нас есть только одна хорошая российская комедия, которая запланирована на 16 июля, и это все», — сообщил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры в России, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, смогут начать работу с 15 июля.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, решение об их открытии будут принимать власти субъектов страны. Кроме того, кинотеатры должны обеспечить соблюдение зрителями и сотрудниками социальной дистанции. В частности, рассадка в зале должна быть предусмотрена на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Сидеть рядом будет разрешено только членам одной семьи или живущим вместе.

Теги: кинотеатры, Россия, коронавирус, новости
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