Глава ассоциации усомнился в объявленном сроке начала работы кинотеатров

«15 июля действительно называлось как оптимальная дата, но это было неделю назад. За это время ситуация поменялась: неделю назад у нас был запланирован мультфильм «Мулан» на 23 июля, фильм «Довод» Кристофера Нолана — на 31 июля, но уже сегодня понятно, что «Довод» переехал на 12 августа, а «Мулан» на 20 августа. А нас есть только одна хорошая российская комедия, которая запланирована на 16 июля, и это все», — сообщил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры в России, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, смогут начать работу с 15 июля.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, решение об их открытии будут принимать власти субъектов страны. Кроме того, кинотеатры должны обеспечить соблюдение зрителями и сотрудниками социальной дистанции. В частности, рассадка в зале должна быть предусмотрена на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Сидеть рядом будет разрешено только членам одной семьи или живущим вместе.