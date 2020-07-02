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Пандемия коронавируса ,  
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Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 прошли 8168 жителей трех пилотных регионов России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 2722 человека прошли исследование в Санкт-Петербурге, 2758 — в Тюменской области, 2688 волонтеров прошли исследование в Хабаровском крае.

Эксперимент проводился в июне среди здорового взрослого и детского населения. Специалисты исследовали сыворотки крови, взятые от лиц в возрасте от одного года до 70 лет и старше. При этом наличие или отсутствие перенесенного заболевания не учитывалось. При обработке результатов исследования анализ проводился как по популяции региона в целом, так и в разных подгруппах: по возрасту, по полу, по профессии. Для лабораторных исследований использовались тест-системы на основе иммуноферментного анализа (ИФА), зарегистрированные в установленном порядке.

В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

В общей сложности ведомство поручило провести расследование в 23 субъектах России с различным уровнем интенсивности эпидемического процесса, а также во всех федеральных округах страны.

Тестирование на иммунитет к COVID-19 прошли 650 тыс. россиян
Общество
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Роспотребнадзор сообщил о намерении провести исследование популяционного иммунитета у населения трех регионов России в середине июня.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что в Москве увеличилось число людей, который приобрели иммунитет к коронавирусу. По сравнению со столицей регионы в этом показателе идут с опозданием, утверждал министр.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, иммунитет
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