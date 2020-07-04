Роспотребнадзор сообщил о более чем 20,7 млн тестов на коронавирус

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России к 4 июля проведено более 20,7 млн тестов на наличие коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает оперативный штаб.

За последние сутки в стране сделали 301 тыс. лабораторных исследований. Всего в России сейчас под медицинским наблюдением остаются 280 415 человек.

О том, что Россия перевалила отметку в 20 млн тестирований на коронавирус, Роспотребнадзор сообщал 2 июля. По количеству исследований лидировали Москва (в столице сделано почти 20% всех тестов), Санкт-Петербург и Подмосковье.

С середины июня в России была расширена сеть лабораторий, в которых граждане могут сдать тест на наличие у них коронавирусной инфекции. Сдать анализы можно в 747 лабораториях, большая часть из которых — 518 — находится при государственных медучреждениях.