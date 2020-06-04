В Москве появился новый вид электронных пропусков

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Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина, опубликованном на сайте мэрии.

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров <...> оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в документе.

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