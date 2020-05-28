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Власти Москвы объяснили сохранение пропускного режима

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Власти Москвы пока не отменяют пропускной режим, так как из-за этого произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает корреспондент РБК.

«Решения об отмене пропусков пока не принято. Если отменим сейчас тотально — получим всплеск, не хотим повторить ошибки регионов и стран», — сказал он.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Немерюк сообщал, что москвичи должны будут оформлять разовые пропуска для поездок в непродовольственные магазины. Документ нужно получить в категории «по иным целям», который могут выдать два раза в неделю.

Если у жителя города нет рабочего пропуска, то получать документ нужно будет и при поездке на личном автомобиле. По словам Немерюка, оформлять пропуск не нужно, если человек собрался в ближайший к дому магазин, который находится в пешей доступности.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня. Пропускной режим в городе также сохранится на этот период. Собянин отметил, что цифровые пропуска не нужно будет переоформлять, срок их действия продлят автоматически.

При этом с 1 июня начнется второй этап смягчения введенных из-за коронавируса ограничений. Жители смогут выходить из дома на прогулки и для занятий спортом. Для этого не нужно будет получать специальный пропуск. Гулять можно будет не больше трех раз в неделю и по графику.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, пропуск
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