Власти Москвы объяснили сохранение пропускного режима

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Власти Москвы пока не отменяют пропускной режим, так как из-за этого произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает корреспондент РБК.

«Решения об отмене пропусков пока не принято. Если отменим сейчас тотально — получим всплеск, не хотим повторить ошибки регионов и стран», — сказал он.

Немерюк сообщал, что москвичи должны будут оформлять разовые пропуска для поездок в непродовольственные магазины. Документ нужно получить в категории «по иным целям», который могут выдать два раза в неделю.

Если у жителя города нет рабочего пропуска, то получать документ нужно будет и при поездке на личном автомобиле. По словам Немерюка, оформлять пропуск не нужно, если человек собрался в ближайший к дому магазин, который находится в пешей доступности.