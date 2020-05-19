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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин объявил об открытии МФЦ и части больниц в Москве с 25 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Многофункциональные центры (МФЦ) в Москве заработают 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получают услуги», — сказал Собянин.

По его словам, также могут быть открыты некоторые больницы для оказания плановой медпомощи. При этом прогулки на свежем воздухе в Москве могут разрешить только после того, как количество смертей от коронавируса пойдет на спад, отметил Собянин.

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С 12 мая в Москве разрешена работа промышленных и строительных предприятий. Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что почти 99% из числа ранее закрывшихся в связи с эпидемией коронавируса промышленных предприятий возобновили свою работу.

14 мая Собянин сообщил о неготовности столичных властей возобновить в городе работу салонов красоты и парикмахерских, закрытых из-за пандемии коронавируса.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

С 30 марта по 12 мая из-за пандемии коронавируса в России действовал режим нерабочих дней, свою работу приостановили непродуктовые магазины, кафе, рестораны, музеи, парикмахерские, фитнес-центры и ряд других предприятий. Мера не распространялась только на непрерывно действующие предприятия, продуктовые магазины, аптеки и больницы, коммунальные, ремонтные, экстренные службы и органы власти. С 12 мая решение о снятии ограничений на работу тех или иных предприятий в регионе принимают местные органы власти.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сергей Собянин, Москва, МФЦ
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