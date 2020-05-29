Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

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В Москве с 1 июня на улице необходимо носить только медицинскую маску без перчаток. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает «РИА Новости».

«В помещении, в кабинете, если вы работаете один, <...> это [перчатки] необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое», — напомнил Немерюк. Он также указал, что перчатки не нужны на улице, например, «если вы из метро до офиса идете», но при этом следует оставаться в маске.

Маски и перчатки в столице стали обязательны с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и других помещениях.

27 мая мэр города Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима из-за ослабления некоторых других ограничительных мер. Теперь маски необходимо будет носить на прогулках и во время занятий спортом на открытом воздухе. На работе, в магазинах, аптеках, в многофункциональных центрах, любых других учреждениях и в общественном транспорте москвичи должны будут дополнительно использовать перчатки.