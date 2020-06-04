Собянин оценил расходы Москвы на борьбу с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На борьбу с пандемией коронавируса Москва суммарно потратит около четверти триллионов рублей, еще около 500 млрд руб. столица потеряет в доходах 2020 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС мэр города Сергей Собянин.

«По предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллионов рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета», — отметил Собянин.

При этом Собянин отметил, что не нужно отказываться от крупнейших городских проектов. По его словам, они послужат дополнительным драйвером выхода экономики из спада.

Согласно закону о бюджете Москвы, доходы в 2020 году должны были составить почти 2,8 трлн руб., расходы — порядка 3,15 трлн руб.