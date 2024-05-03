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В Центральной России объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: в регионах центра России объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В регионах Центрального федерального округа России объявлено предупреждение о погодной опасности в связи с грядущими заморозками, сообщает Гидрометцентр.

В Москве в ночь на 4 мая ожидается похолодание до 2 градусов мороза. В области столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов Цельсия.

Предупреждение действует с вечера 3 мая до утра 4 мая.

Ночные заморозки ожидаются:

  • до минус 3 градусов — в Брянской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Белгородской и Тверской областях;
  • до минус 4 градусов — в Калужской и Тульской областях;
  • до минус 5 градусов — во Владимирской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областях;
  • до минус 6 градусов — в Ивановской и Ярославской областях;
  • до минус 7 градусов — в Костромской области.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Накануне Гидрометцентр сообщил, что похолодание с заморозками охватит европейскую часть России и доберется до ее южных регионов.

Дневные температуры в ближайшие дни в Московском регионе будут на 4–5 градусов Цельсия ниже климатической нормы.

«Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 4–5 градусов. Ночами будут возможны заморозки. Небо нередко будут закрывать облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха», — говорилось в прогнозе.

Все это время днем в столице и области максимальная температура воздуха ожидается не выше 15 градусов, при этом 3 мая — не более 11 градусов, а 7 мая — не выше 12 градусов.

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