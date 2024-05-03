На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за заморозков
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел в регионе режим повышенной готовности из-за прогноза об угрозе заморозков. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«Подписал распоряжение о введении в крае режима повышенной готовности в связи с ожидающимися 5 и 6 мая заморозками. Метеорологи предупреждают, что в ночные и утренние часы температура воздуха и на поверхности почвы местами может опуститься до минус 2 градусов по Цельсию», — написал Владимиров.
По его словам, это тревожный для сельхозпроизводителей прогноз погоды, поскольку резкое похолодание может повредить посевы. На этот случай будет введен режим чрезвычайной ситуации, а страховые компании обяжут быстрее провести выплаты ущерба, пообещал губернатор.
Ранее Гидрометцентр объявил в регионах Центрального федерального округа России предупреждение о погодной опасности в связи с грядущими заморозками.
Ночные заморозки ожидаются:
- до минус 3 градусов — в Брянской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Белгородской и Тверской областях;
- до минус 4 градусов — в Калужской и Тульской областях;
- до минус 5 градусов — во Владимирской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областях;
- до минус 6 градусов — в Ивановской и Ярославской областях;
- до минус 7 градусов — в Костромской области.
В прогнозе Гидрометцентра от 2 мая говорилось, что похолодание с заморозками охватит европейскую часть России и угрожает также южным регионам страны.
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