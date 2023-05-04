МЧС: возгорание резервуара с нефтепродуктами у порта Тамани на Кубани полностью потушили

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушили спустя 20 часов

Пожарные полностью потушили возгорание на нефтебазе в поселке Волна в Темрюкском районе, сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края со ссылкой на МЧС.

«В 23:42 возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района полностью ликвидировали», — говорится в сообщении.

О возгорании резервуара с нефтепродуктами у порта Тамани сообщил в 4:29 губернатор региона Вениамин Кондратьев. Перед началом пожара местные жители слышали взрыв, писал телеграм-канал Baza. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», резервуар загорелся из-за падения беспилотника. Официальных подтверждений этой версии не поступало.

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